Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением по поводу игровых проблем туринской команды:
- Мы адаптируемся к новому стилю. Естественно, что пройдет некоторое время до того, как все станет идеально. "Ювентус" может играть гораздо лучше, мы находимся на правильном пути.
У Пьянича не было мышечного повреждения, но мы посмотрим на его состояние. Вчера он не был готов к игре. Игуаин также не был достаточно хорош вчера, ему наложили швы. Но мы еще раз оценим ситуацию. Дуглас Коста вернулся спустя 45 дней и провел только одну тренировку с командой. Посмотрим, сможет ли он провести несколько минут на поле.
Если Игуаин не выйдет на поле, то мы вряд ли будем использовать схему 4-3-3. Мы слишком редко бьем в створ ворот. Кажется, это в большей степени психологическая проблема.
Я делился с игроками переживаниями на эту тему. Мы готовим определенные упражнения, чтобы справиться с этим. В любом случае, мы должны более нацеленно действовать перед воротами.
У нас до сих пор лучшая защита в Серии А. Лига изменилась, среднее количество забитых мячей возросло, турнир в целом стал более результативным. В последнее время мы пропускали только с пенальти, поэтому нам следует больше внимания уделять этому аспекту, - приводит слова Сарри Sports со ссылкой на Football Italia.
Маурицио Сарри: мы редко бьем в створ. Кажется, это психологическая проблема
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