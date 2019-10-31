Каррера и Гаттузо — среди претендентов на пост главного тренера "Удинезе"

Главный тренер "Удинезе" Игор Тудор может быть отправлен в отставку. Поэтому руководство клуба уже начало поиски нового специалиста.По данным Sky Sport Italia, бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера входит в число кандидатов. Помимо итальянского специалиста на должность Тудора претендуют Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.Вдобавок клуб контактировал с экс-тренером "Милана" Дженнаро Гаттузо. Однако сделка считается маловероятной по финансовым причинам."Удинезе" с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.