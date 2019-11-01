Кьеллини: хочу выиграть 10-е Скудетто, Лигу чемпионов и чемпионат Европы

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини поделился своими амбициозными планами. По словам игрока, он хочет выигрывать трофеи как с клубом, так и со сборной Италии.На данный момент 35-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена."Я хочу выиграть 10-е Скудетто, а также Лигу чемпионов и чемпионат Европы. Но если удастся завоевать хотя бы один из этих трофеев, я буду очень счастлив.Я уже вернулся к тренировкам и много работаю в тренажерном зале. Многое изменилось с тех пор, как я встал с костылей. Сейчас я могу жить полноценной жизнью.Мне повезло, что я по-прежнему достаточно хорош, ведь играть на высоком уровне в течение 15 лет довольно сложно", — цитирует Кьеллини пресс-служба клуба.