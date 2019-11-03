» » Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти

Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти подвел итоги матча 11-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1), в котором арбитр не назначил пенальти за игру рукой защитника "бьянконери" Маттейса де Лигта.

"Я посмотрел этот эпизод еще раз. Я думал, что рефери поставит пенальти. В предыдущих матчах мы видели, что после такой игры рукой одиннадцатиметровый всегда назначают.

Разочаровывает, что на сей раз судья посчитал иначе, потому что этот случай мог перевернуть игру. Мы огорчены этим решением, поскольку это вполне тянуло на пенальти.

Я горд тем, как мы играли. Мы бились с первой минуты до последней. Нужно продолжать в том же духе, потому что сезон длинный, и если играть так же, то можно многого добиться.

Я остался доволен самопожертвованием игроков, желанием сделать что-то важное ради "Торино". Однако нам следует действовать беспощаднее перед чужими воротами", - цитирует Белотти Sky Sport Italia.

Sports.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Белотти де Лигт Торино Ювентус Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Вилков – непотопляемая катастрофа. Лишь в одном из 8 матчей его судейство никого не возмутило
Матч "Анжи" в ПФЛ отменили из-за погоды. В Черкесске на поле 20-сантиметровый слой снега
Аншо покинул пост главного тренера "Сьона", за который выступает Митрюшкин
Жена игрока "Манчестер Сити" открыто флиртовала со звездой бокса Уайлдером в ночном клубе
Вратарь немецкого клуба во время матча прогнал с поля радикальных фанатов
Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти 1
Дзюба: не знаю, откуда этот вымышленный мир, в котором товарищ Артемов со мной работал 10
Рамос: "Реал" упустил хороший шанс возглавить таблицу
Зидан: в игре с "Бетисом" все было идеально, не хватило только гола
Гризманн: "Барселона" не знала, как реагировать на голы "Леванте" 1
Кутепов: на данном этапе не мы как команда подстроились под тренера, а он под нас 8
«Здесь правила игры для кого-то равнее». Даже VAR не помешал судье Вилкову поджечь РПЛ 45
Спортивный директор "Болоньи" не исключает трансфер Ибрагимовича
Лэмпард стал вторым тренером в истории "Челси", выигравшим 7 выездных матчей подряд
"Бетис" - первая команда Ла Лиги, не пропустившая от "Реала" в трех гостевых матчах подряд
Боярский: желтая Азмуну? Это был игровой момент, он ударил не специально 22
Медведев: играть через два дня на третий непросто 3
ЦСКА показал лучший результат в первом круге РПЛ при Гончаренко 3
Спортдиректор "Тамбова" о Мелкадзе: в "Спартаке" ему было сложно конкурировать
Бубнов: в нынешнем состоянии команды Гончаренко, ничья - это большой успех
Гвардиола обвинил Садио Мане в симуляциях 1
Медведев: "Зенит" доминировал и заслуживал победы 42
Вернер - первый за 18 лет игрок Бундеслиги, забивший трижды и отдавший три голевых паса в одной игре 1
Семак: были затяжки времени, они провоцировали футболистов 7
Конте: Лукаку при комплекции центрфорварда чудовищно быстр
Кириченко: удаление Бийола по делу. Чистая карточка 4
Агент: у меня было предложение для Дзюбы из Китая, предлагали зарплату в 7 млн евро 3
Игнатьев: учитывая, что "Зенит" имел численное преимущество, он потерял очки
Есть ли силы после Кубка? Анонс 21-го тура ФНЛ
Все новости