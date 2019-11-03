Белотти об игре рукой де Лигта: в других играх за такое назначали пенальти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти подвел итоги матча 11-го тура Серии А с "Ювентусом" (0:1), в котором арбитр не назначил пенальти за игру рукой защитника "бьянконери" Маттейса де Лигта."Я посмотрел этот эпизод еще раз. Я думал, что рефери поставит пенальти. В предыдущих матчах мы видели, что после такой игры рукой одиннадцатиметровый всегда назначают.Разочаровывает, что на сей раз судья посчитал иначе, потому что этот случай мог перевернуть игру. Мы огорчены этим решением, поскольку это вполне тянуло на пенальти.Я горд тем, как мы играли. Мы бились с первой минуты до последней. Нужно продолжать в том же духе, потому что сезон длинный, и если играть так же, то можно многого добиться.Я остался доволен самопожертвованием игроков, желанием сделать что-то важное ради "Торино". Однако нам следует действовать беспощаднее перед чужими воротами", - цитирует Белотти Sky Sport Italia.