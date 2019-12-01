Сарри – о ничьей с "Сассуоло": вина Буффона во втором пропущенном голе очевидна

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с "Сассуоло" в 14-м туре чемпионата Италии. Встреча состоялась в Турине стадионе "Альянц — Ювентус" и завершилась со счётом 2:2."Мы допускали ошибки в движении. Роналду? Он восстановился. Следующей целью будет вернуть блестящие результаты. Вина Буффона во втором пропущенном мяче очевидна, но ошибалась вся команда", — приводит слова специалиста Tuttosport."Ювентус" набрал 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Сассуоло" (14) — на 12-м месте. Возглавляет турнирную таблицу миланский "Интер", который набрал 37 очков после 14 игр. На третьем месте находится "Лацио" (30).В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" встретится с "Лацио".