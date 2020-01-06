Паратичи исключил уход из "Ювентуса" Джана и Рабьо

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что туринский клуб не планирует расставаться с полузащитниками Эмре Джаном и Адриеном Рабьо в зимнее трансферное окно."Я могу исключить уход Эмре Джана, он наверняка останется с нами. На международном уровне он является одним из самых востребованных игроков, но я думаю, что он может быть важен для нашего проекта.Рабьо перешёл в "Ювентус" после того, как не играл в течение восьми месяцев. Вполне естественно, что на физическом уровне ему нужно время для адаптации. Мы уверены, что он является важным игроком и гарантией для "Ювентуса". У нас серьёзный клуб с большой конкуренцией за места в составе. Так и должно быть на таком уровне", - цитирует Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.