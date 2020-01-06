Тотти: не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому"

Экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти заявил, что игрокам не стоит переходить в римский клуб.43-летний Тотти после завершения карьеры работал в "Роме", но покинул команду и критически высказывался в адрес владельца Джеймса Паллотты."Если бы я был агентом и моим клиентом был молодой Тотти, то я бы не советовал ему переходить в "Рому". Его бы довольно быстро продали еще куда-нибудь.Меня уговорили перестать играть. Я подписал контракт на 6 лет на должность директора. Конфликта с Франко Бальдини не было. Но проблемы однозначно были. Просто вышло так, что одному из нас пришлось уйти. Нельзя, чтобы в клубе было слишком много людей, это создает ненужный хаос", — цитирует Тотти The Sun.