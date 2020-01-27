По окончании встречи главный тренер миланского клуба Антонио Конте о чем-то общался с арбитрами, высказывая им свое недовольство судейством. В концовке матча были удалены с поля нападающий Лаутаро Мартинес и резервный голкипер Томассо Берни.
Позже специалист был вынужден обратиться к медицинскому штабу клуба из-за тахикардии. Частота сердечных сокращений Конте превышала 100 ударов/минуту.
Ранее стало известно, что игроки "Интера" и Конте проигнорировали журналистов после ничьей с "Кальяри".
"Интер" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 48 очков. Лидирует в таблице "Ювентус", у которого 51 балл.
Конте обратился за помощью к медицинскому штабу "Интера" после ничьей с "Кальяри"
Вчера в рамках 21-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле сыграл вничью с "Кальяри" - 1:1.
Фото: Football Italia
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