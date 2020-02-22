Директор "Милана" поделился, в каком случае с Ибрагимовичем будет автоматически продлен контракт

Директор " Милана " Паоло Мальдини рассказал при каких условиях Златан Ибрагимович может задержаться в клубе.

Фото: Sky Sports

"С Ибрагимовичем контракт действует полгода, но в нем есть пункт об автоматическом продлении, если команда попадет в Лигу чемпионов. Если не получится, мы сядем за стол переговоров. С Иброй всегда должен быть персональный подход, где важен открытый диалог. Но с этим проблем нет, иначе он бы к нам не приехал", — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.



Напомним, что Златан Ибрагимович перешел в "Милан" в январе и забил 3 мяча в восьми матчах за "россонери".



После возвращения Ибрагимовича "Милан" проиграл всего один матч в чемпионате (в дерби "Интеру" со счетом 2:4).



"Милан" занимает седьмое место в таблице Серии А, в девяти очках от зоны Лиги чемпионов.