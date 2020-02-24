Футболист удалился в матче своей новой команды, так и не дебютировав за неё

Нападающий Валери Божинов получил удаление ещё до дебюта за "Пескару".

Источник: ФК "Пескара"

В матче Серии "В" "Кротоне" - "Пескара" 34-летний болгарин, находясь на скамейке запасных, начал высказывать недовольство по ходу первого тайма в адрес судьи и выбежал на поле. Рефери показал игроку красную карточку.



Таким образом Божинов был удален до своего дебюта за новую команду.



Божинов за свою карьеру играл за такие команды, как "Ювентус" и "Манчестер Сити".