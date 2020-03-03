Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"

? | UFFICIALE— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) March 3, 2020
Walter #Zenga ? il nuovo allenatore del @CagliariCalcio. Benvenuto in rossobl?!
?? https://t.co/15Qj87gwBp pic.twitter.com/zs3iGDAHYI
На посту главного тренера итальянский специалист сменил своего соотечественника Роландо Марана. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в последних 12-ти играх. Последний раз сардинцы побеждали 6 декабря в Кубке Италии "Сампдорию" (2:1)
Дзенга в качестве тренера приводил "Стяуа" и "Црвену Звезду" к чемпионству в Румынии и Сербии соответственно.
После 25-го тура Серии А "Кальяри" идёт на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.