Вальтер Дзенга возглавил "Кальяри"

Новым наставником "Кальяри" стал Вальтер Дзенга, сообщает официальный сайт клуба.


На посту главного тренера итальянский специалист сменил своего соотечественника Роландо Марана. Под его руководством команда не одержала ни одной победы в последних 12-ти играх. Последний раз сардинцы побеждали 6 декабря в Кубке Италии "Сампдорию" (2:1)

Дзенга в качестве тренера приводил "Стяуа" и "Црвену Звезду" к чемпионству в Румынии и Сербии соответственно.

После 25-го тура Серии А "Кальяри" идёт на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.


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Теги: Серия А Кальяри
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