"Интер" пожертвовал гражданам 300 тысяч масок от коронавируса

"Интер" совместно с главным инвестором клуба Suning Group пожертвовали 300 тысяч масок и других медицинских товаров для граждан Италии для защиты от коронавируса.



В пресс-службе клуба выразили надежду, что распространение вируса сможет остановиться.



Серия А официально приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Вчера стало известно, что заболевание диагностировано у защитника "Ювентуса" Даниеле Ругани.