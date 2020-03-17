"Я решил пожертвовать 10 миллионов евро региону Ломбардия для создания временных отделений интенсивной терапии, рассчитанных на 400 человек", — сообщил Берлускони в своём твиттер-аккаунте.
Матчи итальянской Серии А в настоящий момент приостановлены, как и остальные матчи топ-5 европейских лиг, из-за распространения коронавируса.
В Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса стране в Европе, от вируса COVID-19 погибло более 2100 человек.
Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом
Экс-президент "Милана" Сильвио Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.
Фото: Reuters
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