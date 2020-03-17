Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Экс-президент " Милана " Сильвио Берлускони пожертвовал 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

Фото: Reuters

"Я решил пожертвовать 10 миллионов евро региону Ломбардия для создания временных отделений интенсивной терапии, рассчитанных на 400 человек", — сообщил Берлускони в своём твиттер-аккаунте.



Матчи итальянской Серии А в настоящий момент приостановлены, как и остальные матчи топ-5 европейских лиг, из-за распространения коронавируса.



В Италии, наиболее пострадавшей от коронавируса стране в Европе, от вируса COVID-19 погибло более 2100 человек.