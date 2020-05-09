Кьеллини: Балотелли – плохой человек

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к форварду "Брешии" Марио Балотелли.

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Футболист ответил на вопрос, обсуждая автобиографию, которая поступит в продажу в ближайшее время.



- Балотелли – плохой человек, который не уважает команду. В 2013 году в матче Кубка конфедераций с Бразилией он вообще никак не помогал команде и заслуживал оплеуху.



Кто-то считал, что он входит в топ-5 нападающих мира, но я не видел его даже в топ-10 или топ-20, - приводит слова Кьеллини Football Italia.



При этом защитник отметил, что другой его бывший партнера Фелипе Мело "был еще хуже".