Футболист ответил на вопрос, обсуждая автобиографию, которая поступит в продажу в ближайшее время.
- Балотелли – плохой человек, который не уважает команду. В 2013 году в матче Кубка конфедераций с Бразилией он вообще никак не помогал команде и заслуживал оплеуху.
Кто-то считал, что он входит в топ-5 нападающих мира, но я не видел его даже в топ-10 или топ-20, - приводит слова Кьеллини Football Italia.
При этом защитник отметил, что другой его бывший партнера Фелипе Мело "был еще хуже".
Кьеллини: Балотелли – плохой человек
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини рассказал о своем отношении к форварду "Брешии" Марио Балотелли.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!