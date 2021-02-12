Источник: стала известна причина досрочного ухода Кокорина с тренировки "Фиорентины"

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин занимается по индивидуальной программе.
Фото: ФК "Фиорентина"
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе, сообщают российские СМИ.

По данным источника, при этом Кокорин участвует в некоторых тренировочных занятиях в общей группе, а также занимается отдельно от команды в тренажерном зале. Это связано с тем, что главный тренер "фиалок" Чезаре Пранделли хотел бы дозировать нагрузки экс-форварда сборной России, чтобы избежать повреждений.

Напомним, ранее появилась информация о досрочном уходе Александра Кокорина с одной из тренировок "Фиорентины". Пресс-служба "фиалок" сообщила по данному вопросу, что нападающий не имеет проблем со здоровьем.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Серия А Фиорентина Кокорин
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