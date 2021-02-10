"Кокорин чувствует себя великолепно, просто он первым завершил сегодняшнюю тренировку", - цитирует пресс-службу "Фиорентины" РИА Новости.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что форвард "Фиорентины" досрочно закончил тренировку команды, причины ухода с занятия не сообщались.
Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" из "Спартака" в конце января. Контракт подписан до 2024 года.
Кокорин дебютировал в составе "фиалок" 5 февраля, выйдя на замену в матче 21-го тура Серии А против "Интера". Игрок появился на поле на 74-й минуте, результативными действиями не отметился.
Ближайший матч у "Фиорентины" пройдет 14 февраля против "Сампдории". Начало матча в 17:00 мск.
"Фиорентина" прокомментировала досрочный уход Кокорина с тренировки команды
Пресс-служба "Фиорентины" заявила, что нападающий команды Александр Кокорин не испытывает проблем со здоровьем.
Фото: ФК "Фиорентина"
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