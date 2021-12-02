По мнению Кафу, Миранчуку удалось неплохо проявить себя в "Аталанте". Россиянин заслужил шанс перейти в "Милан", считает бывший защитник "красно-черных".
"По тем моментам, как Миранчук проявлял себя в "Аталанте", он заслужил шанс оказаться в "Милане". "Милан" - великий клуб, поэтому для Миранчука будет здорово, если он окажется там. Он может стать очень важным игроком для команды", - сказал Кафу.
Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Миранчук принял участие в семи матчах и сделал один голевой пас.
Источник: Матч ТВ
Кафу: Миранчук заслужил шанс перейти в "Милан"
Бывший защитник "Милана" Кафу прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется российским полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком.
Фото: "Аталанта"