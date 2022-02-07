"Что касается Кокорина, он оказался в действительно сложной ситуации, когда нужно сделать выбор — или ты играешь в футбол, или зарабатываешь деньги. Мы все не становимся моложе и для потенциальных покупателей покупка Кокорина является риском. К тому же, как я понимаю, мало желающих платить за него запрашиваемую сумму", - цитирует Уилкшира "РБ Спорт".
Кокорин играет за "Фиорентину" с начала прошлого года, когда итальянский клуб выкупил его из "Спартака". С тех пор форвард все еще не отличался результативными действиями.
В текущем сезоне Кокорин провел 5 матчей в Серии А, а также сыграл в 1 матче Кубка Италии. В общей сложности на поле он провел 121 минуту, но не отличался результативными действиями. Вчера появилась информация, что клуб разорвет контракт с Кокориным, если не найдет на него претендентов до конца российского трансферного окна.
"Фиорентина" после 23-х матчей занимает 8-ю строчку в Серии А. В активе команды Кокорина 36 очков.
Уилкшир: Кокорину нужно сделать выбор - или ты играешь в футбол, или зарабатываешь деньги
Бывший защитник "Динамо" Люк Уилкшир оценил ситуацию, в которой находится форвард "Фиорентины" Александр Кокорин.
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