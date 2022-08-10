"Кокорин – катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Кокорин – это игрок-фантом. "Фиорентина" открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша – не футболист", - цитирует Франки "РБ Спорт".
Напомним, ранее российский форвард не вошел в список игроков, которые отправились с "Фиорентиной" на предсезонные сборы. В СМИ сообщалось, что клуб рассчитывает расстаться с ним в летнее трансферное окно.
Александр Кокорин выступает за флорентийцев с января прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Итальянский журналист: Кокорин - не футболист. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже
Итальянский журналист Массимо Франки негативно оценил выступления Кокорина за "Фиорентину".
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