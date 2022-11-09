В "Торино" довольны выступлением 25-летнего хорватского игрока Николы Влашича за клуб и намерены выкупить футболиста у "Вест Хэма". Об этом в своих социальных сетях сообщает Фабрицио Романо. Ожидается, что сумма сделки составит 15 миллионов евро. Переход произойдет летом 2023 года.
Напомним, что Влашич перешел в "Вест Хэм" летом 2021 года из ЦСКА. Но игрок не смог закрепиться в основе команды Дэвида Мойеса и летом этого года ушел в аренду в "Торино".
В нынешнем сезоне футболист провел 14 матчей, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. Трансферная стоимость Влашича, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Контракт хорвата с английским клубом рассчитан до 2027 года.
"Торино" в Серии А располагается на 9 месте, имея в своем активе 20 очков. За итальянский клуб выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Фабрицио Романо: "Торино" хочет выкупить Влашича у "Вест Хэма"
Никола Влашич может перейти в "Торино" на постоянной основе, итальянский клуб намерен выкупить игрока у "Вест Хэма".
Фото: Getty Images