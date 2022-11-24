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Игрок сборной Швейцарии Родригес: Алексей Миранчук - умный футболист, отличный парень

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Защитник сборной Швейцарии и "Торино" Рикардо Родригес оценил игровые качества полузащитника туринцев Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
"Это хороший, умный футболист, отличный парень. Алексей хорошо адаптировался, его можно назвать командным игроком. Это игрок очень высокого уровня", - цитирует швейцарца Sport24.

Миранчук пополнил состав "Торино" этом летом – он на правах аренды перешел из "Аталанты". Российский хавбек успел сыграть за "быков" в девяти матчах действующего чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Сегодня Родригес вышел в старте Швейцарии на матч ЧМ-2022 против Камеруна (1:0).


Сборная Швейцарии Родригес Миранчук Ал Торино
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