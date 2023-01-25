Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.9X 3.65П2 2.37
Вердер
22:30
УнионНе начат
П1 2.85X 3.2П2 2.65
Байер
22:30
БохумНе начат
П1 1.47X 4.7П2 6.8
Фрайбург
22:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.75
Аугсбург
22:30
Боруссия МНе начат
П1 3.05X 3.6П2 2.31
Реклама лига ставок Сделать ставку

Колыванов: Миранчуку придется задержаться в Серии А, чтобы побить мой рекорд

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий "Болоньи" и "Фоджи" Игорь Колыванов прокомментировал перспективы атакующего хавбека "Торино" Алексея Миранчука побить его рекорд результативности в Серии А.
Фото: Getty Images
- Сможет ли Алексей побить мой рекорд? Вполне возможно, но ему для этого нужно будет задержаться в Серии А. Шалимов и Симутенков меня уже не обгонят. Так что остается верить только в Миранчука, - передает слова Колыванова "РБ Спорт".

Экс-форвард итальянских "Болоньи" и "Фоджи" Игорь Колыванов является лучшим бомбардиром среди российских футболистов в Серии А - на его счету 44 забитых гола. В тройку лучших входят также уже закончившие свои карьеры Игорь Шалимов (25 голов) и Игорь Симутенков (13 голов). На счету 27-летнего атакующего полузащитника "Торино" Алексея Миранчука в данный момент 10 забитых мячей в итальянской Серии А.


Серия А Торино Миранчук Ал Колыванов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Daily Mail: Мбаппе просит "ПСЖ" приобрести Бернарду Силву
Агент: Ангбан не собирается уходить из "Сочи"
Новичок "Зенита" Роберт Ренан будет выступать под 77 номером
Гранат - о последних приобретениях "Спартака": Дуарте и Тавареш - коты в мешке. Эти имена ни о чем не говорят
Веретенников - о гонке бомбардиров РПЛ: у Сычевого и Промеса есть сложности, совсем рядом Малком
Английская Премьер-Лига побила рекорд по тратам в зимнее трансферное окно
"Верона" может арендовать у ЦСКА Гайча с опцией обязательного выкупа
Шишкин - о белых карточках: нужно понять, в чём их смысл, а потом уже вводить 1
Ловчев: Дзюба в "Спартаке" сейчас не нужен, болельщики не примут 3
Пети: чемпионы мира в составе сборной Франции 1998 года не общаются с Дешамом
Каррера - о подписании Дуарте и Тавареша: теперь состав "Спартака" укомплектован
Юран - об РФС и УЕФА: должно быть самоуважение. Пошли они на три буквы, не хотят нас видеть - ради бога 3
Стали известны полуфинальные пары Лиги наций
Колыванов: Миранчуку придется задержаться в Серии А, чтобы побить мой рекорд
Терюшков: ново-старый курс российского футбола - устремиться в удушающие объятия коллективного Запада 2