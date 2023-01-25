- Сможет ли Алексей побить мой рекорд? Вполне возможно, но ему для этого нужно будет задержаться в Серии А. Шалимов и Симутенков меня уже не обгонят. Так что остается верить только в Миранчука, - передает слова Колыванова "РБ Спорт".
Экс-форвард итальянских "Болоньи" и "Фоджи" Игорь Колыванов является лучшим бомбардиром среди российских футболистов в Серии А - на его счету 44 забитых гола. В тройку лучших входят также уже закончившие свои карьеры Игорь Шалимов (25 голов) и Игорь Симутенков (13 голов). На счету 27-летнего атакующего полузащитника "Торино" Алексея Миранчука в данный момент 10 забитых мячей в итальянской Серии А.
Колыванов: Миранчуку придется задержаться в Серии А, чтобы побить мой рекорд
Экс-нападающий "Болоньи" и "Фоджи" Игорь Колыванов прокомментировал перспективы атакующего хавбека "Торино" Алексея Миранчука побить его рекорд результативности в Серии А.
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