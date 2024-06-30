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"СЭ": бывший ассистент Спаллетти и Семака близок к подписанию контракта с клубом итальянской серии А

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Тренер "Зенита" Александр Низелик может перебраться в Италию.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, Александр Низелик, много лет работающий в "Зените", близок к подписанию контракта с одним из клубов серии А. Сообщается, что специалист может заключить соглашение с одной из команд первой десятки чемпионата Италии уже на следующей неделе.

Российский тренер входил в тренерский штаб сине-бело-голубых при Лучано Спаллетти и Сергее Семаке. С 2012 по 2014 год был помощником Фабио Капелло в сборной России.

Источник: "СЭ"

Зенит Сергей Семак Лучано Спаллетти Серия А Российские трансферы
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