По информации источника, Александр Низелик, много лет работающий в "Зените", близок к подписанию контракта с одним из клубов серии А. Сообщается, что специалист может заключить соглашение с одной из команд первой десятки чемпионата Италии уже на следующей неделе.
Российский тренер входил в тренерский штаб сине-бело-голубых при Лучано Спаллетти и Сергее Семаке. С 2012 по 2014 год был помощником Фабио Капелло в сборной России.
Источник: "СЭ"
"СЭ": бывший ассистент Спаллетти и Семака близок к подписанию контракта с клубом итальянской серии А
Тренер "Зенита" Александр Низелик может перебраться в Италию.
Фото: ФК "Зенит"