Как утверждает источник, российский специалист Александр Низелик подписал контракт на сезон 2024/2025 с клубом итальянской серии А "Фиорентиной", став ассистентом Раффаэле Палладино в новом тренерском штабе "фиалок". Ранее он работал с Сергеем Семаком в "Уфе" и "Зените".
Сообщается, что Александр уже приступил к работе на первом летнем сборе команды, который проходит во Флоренции.
Первый матч нового сезона чемпионата Италии "Фиорентина" проведет 17 августа на выезде против "Пармы".
Источник: "СЭ"
"СЭ": бывший тренер "Зенита" подписал контракт с "Фиорентиной"
Александр Низелик вошел в тренерский штаб "Фиорентины".
Фото: ФК "Зенит"