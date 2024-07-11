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"СЭ": бывший тренер "Зенита" подписал контракт с "Фиорентиной"

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Александр Низелик вошел в тренерский штаб "Фиорентины".
Фото: ФК "Зенит"
Как утверждает источник, российский специалист Александр Низелик подписал контракт на сезон 2024/2025 с клубом итальянской серии А "Фиорентиной", став ассистентом Раффаэле Палладино в новом тренерском штабе "фиалок". Ранее он работал с Сергеем Семаком в "Уфе" и "Зените".

Сообщается, что Александр уже приступил к работе на первом летнем сборе команды, который проходит во Флоренции.

Первый матч нового сезона чемпионата Италии "Фиорентина" проведет 17 августа на выезде против "Пармы".

Источник: "СЭ"

Фиорентина Сериа А
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