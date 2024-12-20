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Бывший главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может стать главным тренером "Милана"

Итальянский специалист Роберто Манчини, ранее возглавлявший «Зенит», может занять пост главного тренера «Милана».
Фото: ФК "Зенит"
По данным издания "Football Italia", руководство клуба Милана рассматривает возможность увольнения нынешнего тренера Паулу Фонсеки из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне. Помимо Манчини, в числе кандидатов на вакантную должность упоминаются Маурицио Сарри и Массимилиано Аллегри.

Последним местом работы 60-летнего Роберто Манчини была должность главного тренера сборной Саудовской Аравии. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Ранее Роберто уже имел опыт работы с клубами из чемпионата Италии и со сборной Италии, сумев привести её к победе на чемпионате Европы 2020 года.

Его последним клубным местом работы был петербургский «Зенит», где он занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018. После этого «Зенит» и Роберто Манчини договорились о досрочном расторжении контракта без выплаты взаимных компенсаций.

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