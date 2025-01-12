"Желание уйти из клуба — реальная ситуация для футболиста. Когда он становится лучше, уже топовым игроком, и за него могут заплатить большие деньги. Думаю, Хвича покинет "Наполи". Ещё один очень важный фактор — это деньги. В "Наполи" он не будет зарабатывать столько, сколько сможет дать ему другой клуб. Хвича уже достиг такого высокого уровня, что может играть в любой команде мира", - цитирует Семина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" этой зимой. Сообщалось, что парижане готовы заплатить около 60 миллионов евро за переход нападающего.
В текущем сезоне Хвича Кварацхелия провел за "Наполи" во всех турнирах 19 матчей и отметился 5-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего грузина в 85 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2027 года. Напомним, что ранее Кварацхелия выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив".
После 19-ти сыгранных туров "Наполи" располагается на первой строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата с 44-мя набранными очками.
Семин: думаю, Хвича покинет "Наполи" - он может играть в любой команде мира
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре нападающего "Наполи" Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Наполи"