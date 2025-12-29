Три гола до перерыва принесли "Роме" победу в матче Серии А

"Рома" взяла верх над "Дженоа" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Италии.

Фото: ФК "Рома"

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу римского коллектива.



Судьба игры была фактически решена уже в первом тайме. До перерыва "Рома" трижды поразила ворота соперника - голы забили Матиас Соуле, Ману Коне и Эван Фергюсон. Во второй половине встречи гости сумели лишь сократить отставание: в концовке матча отличился форвард "Дженоа" Джефф Эхатор.



Для "Дженоа" это поражение стало третьим подряд в рамках Серии А. После 17 сыгранных матчей клуб с 14 очками располагается на 17-й строчке. "Рома", набрав 33 балла, поднялась на четвёртое место.

