"Ювентус" не смог обыграть аутсайдера Серии А

В Турине завершился матч 18-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" на своём поле принимал "Лечче".

Фото: ФК "Ювентус"

Встреча завершилась ничьей - 1:1. Подопечные Лучано Спаллетти не сумели добиться победы в игре с одним из аутсайдеров чемпионата.



Счёт в матче был открыт в компенсированное время первого тайма: на 45+2-й минуте отличился полузащитник гостей Ламек Банда. Сразу после перерыва "старая синьора" восстановила равновесие - точный удар нанёс Уэстон Маккенни.



На 66-й минуте туринцы получили отличную возможность выйти вперёд, однако Джонатан Дэвид не сумел реализовать пенальти.



После этого результата "Ювентус" набрал 33 очка и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 17 баллами занимает 16-е место.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Лечче