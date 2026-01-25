Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

Мостовой рассказал, в каких отношениях находится с Карпиным

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, в каких отношениях находится с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Спартак"
Накануне они пересеклись на матче в память о Никите Симоняне.

- Общаемся, где-то видимся, всё как у всех. Я со всеми дружу, - передаёт слова Мостового "Матч ТВ".

Карпин в данный момент возглавляет сборную России. С лета 2025 года по осень специалист возглавлял столичное "Динамо", однако осенью решил покинуть клуб.

В этом сезоне на зимнюю паузу лидером РПЛ ушёл "Краснодар", набрав 40 очков. В тройке также находятся "Зенит" (39) и "Локомотив" (37).

