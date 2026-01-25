Футболист "Манчестер Сити" сообщил "Барселоне" о желании перейти в клуб - источник

"Барселона" получила сигнал от полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы о его желании переехать в Испанию.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Как сообщает Sport.es, португалец передал эту информацию каталонскому клубу через своего агента Жорже Мендеша.



По данным источника, в "Барселоне" высоко оценивают уровень 31-летнего футболиста, однако сейчас в клубе больше склоняются к ставке на игроков академии и тех полузащитников, которые уже находятся в составе. При этом "сине-гранатовые" не исключают трансферов, но приоритетными направлениями для усиления считаются атака и центр обороны.



Бернарду Силва играет за "Манчестер Сити" с 2017 года.

