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Александр Мостовой: если "Спартак" обыграет "Зенит", то его можно будет назвать чемпионом (4)
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Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии" (3)
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Вчера 22:20
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Вчера 22:13
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Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии"
Взрывные устройства, разорвавшиеся возле автобуса дортмундской "Боруссии", находились на обочине дороги.
Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва, передает Bild.
По данным СМИ, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".
"Газета.ру"
Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва, передает Bild.
По данным СМИ, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".
"Газета.ру"
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