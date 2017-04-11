Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии"

Взрывные устройства, разорвавшиеся возле автобуса дортмундской "Боруссии", находились на обочине дороги.Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва, передает Bild.По данным СМИ, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".