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Три взрывных устройства находились на обочине дороги, по которой ехал автобус "Боруссии"

Взрывные устройства, разорвавшиеся возле автобуса дортмундской "Боруссии", находились на обочине дороги.

Полиция Дортмунда сообщила, что в общей сложности рядом с автобусом произошли три взрыва, передает Bild.

По данным СМИ, взрывные устройства были заложены на обочине дороги. Один из свидетелей заявил, что "взрыв был очень громким" и он подумал, "что началась война".

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д
Вчера, 22:55
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3
(0)
№3 Написал: боря888 (Вчера, 23:20) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: vermis_64
Бомбы были в спичечных коробках, видимо.

Значит, не чеченские, а путинские - обосранные страхом
Регистрация: 21.12.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бомбы были в спичечных коробках, видимо.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: coban сегодня (Вчера, 22:58) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Achtung! Partizanen!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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