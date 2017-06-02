Массимилиано Аллегри: нужно сохранять уверенность в том, что нам по силам победить

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о своих ожиданиях от финального матча Лиги чемпионов с "Реалом"."Завтра мы будем играть спокойно и безмятежно. Мы целый год работали ради этого. Будет нелегко, ведь "Реал" — действующий победитель, но мы знаем, чему научились за год, и постараемся показать чуточку больше, чем мадридцы. Мы целый год работали в поте лица. Все трофеи, которые мы завоевали, все победы, которых мы добились, — это своего рода репетиция перед завтрашним финалом. Мы должны выиграть. Мы можем это сделать, мы на это способны. Но нужно сохранять спокойствие и уверенность в том, что нам по силам завоевать этот трофей.Со стартовым составом я еще не определился. Матч может продлиться 90 минут, а может и 120. Вот уже три-четыре месяца мы пробуем новую тактическую схему. Можно пробовать различные схемы в зависимости от того, будем ли мы играть на победу в основное время, но нужны и замены. Я должен рассмотреть оба варианта, чтобы убедиться, что моя команда будет активна на протяжении всей игры.Завтра статистика не будет иметь никакого значения. Это финал, один матч. Мы должны быть сильны и верить в свои возможности, должны играть хорошо технически и тактически, должны быть лучше "Реала". Люди говорят, что "Ювентус" проиграл шесть финалов. Я это слышал, но это история. Не стоит думать, что было 15, 20 или 50 лет назад. Завтра новый матч.В 2015 году мы вышли в финал, и вышли заслуженно, но, возможно, не были столь уверены в себе и мотивированы после нескольких невыразительных розыгрышей Лиги чемпионов. В финал мы попали неслучайно, но победы не ждали. В этот раз по-другому. В прошлом сезоне мы выглядели очень хорошо, однако на последних минутах уступили «Баварии». Мы прогрессируем постепенно. Сейчас все совершенно иначе", — цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.