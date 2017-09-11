Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит ЦСКА в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:15
Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам
Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам
20:54
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
Андрей Червиченко: главное, чтобы Глушаков не стал играть хуже после продления контракта со "Спартаком"
19:34
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски? Тот, кто публично критикует клуб, будет иметь дело со мной (3)
Александр Бубнов: ничья с "Бенфикой" будет для ЦСКА за счастье
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча ЦСКА и "Бенфики" на старте группового этапа Лиги чемпионов.
"Проблемы ЦСКА? Если брать матч в Перми, то средняя линия должна оказывать большее давление на соперников. В Лиссабоне "Бенфика" будет играть первым номером. Посмотрим, какая реализация будет у ЦСКА. Васин то не играет, то играет из-за постоянной ротации. Игнашевич и Василий Березуцкий хорошо сыграны, но сам факт того, что состав постоянно ротируется говорит о том, что происходят проблемы в обороне. Будет ли ничья для ЦСКА за счастье? Да, на мой взгляд. "Бенфика" - фаворит. Ставлю на победу "Бенфики", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Проблемы ЦСКА? Если брать матч в Перми, то средняя линия должна оказывать большее давление на соперников. В Лиссабоне "Бенфика" будет играть первым номером. Посмотрим, какая реализация будет у ЦСКА. Васин то не играет, то играет из-за постоянной ротации. Игнашевич и Василий Березуцкий хорошо сыграны, но сам факт того, что состав постоянно ротируется говорит о том, что происходят проблемы в обороне. Будет ли ничья для ЦСКА за счастье? Да, на мой взгляд. "Бенфика" - фаворит. Ставлю на победу "Бенфики", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.