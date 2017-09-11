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Александр Бубнов: ничья с "Бенфикой" будет для ЦСКА за счастье

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча ЦСКА и "Бенфики" на старте группового этапа Лиги чемпионов.

"Проблемы ЦСКА? Если брать матч в Перми, то средняя линия должна оказывать большее давление на соперников. В Лиссабоне "Бенфика" будет играть первым номером. Посмотрим, какая реализация будет у ЦСКА. Васин то не играет, то играет из-за постоянной ротации. Игнашевич и Василий Березуцкий хорошо сыграны, но сам факт того, что состав постоянно ротируется говорит о том, что происходят проблемы в обороне. Будет ли ничья для ЦСКА за счастье? Да, на мой взгляд. "Бенфика" - фаворит. Ставлю на победу "Бенфики", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов ЦСКА Бенфика
Сегодня, 22:08
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