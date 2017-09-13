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Гонсало Игуаин показал неприличный жест болельшикам "Барселоны"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин не смог сдержать свои эмоции во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:3).

Аргентинский форвард был заменен на 87 минуте игры, и уходя с поля показал средний палец болельщикам "Барселоны".

Игуаин провел 21-й матч против "Барселоны". За это время аргентинец сумел отличиться в ворота каталонцев три раза.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Барселона Ювентус
Сегодня, 05:09
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