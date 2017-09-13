Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Спартак" в групповом этапе Лиги Чемпионов?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Алдонин: победа ЦСКА над "Бенфикой" - стратегически необходимый результат

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал победу ЦСКА над "Бенфикой" в выездном матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1).

"От ЦСКА мало кто ожидал победы, но это очень важный успех. Стратегически необходимый результат. Пропущенный гол — это результат небольшого провала на правом фланге. Марио Фернандес регулярно подключался к атакам, и его не подстраховали. В той зоне оказался Дзагоев, который не очень разобрался, как в этой ситуации необходимо действовать. У ЦСКА высокорослые игроки, и этим надо пользоваться. Оба гола „армейцы“ создали именно после стандартных положений.

Хотелось бы верить, что Жамалетдинова ждёт большое будущее. Тимур проявляет себя выше всяких похвал: и с "Амкаром" вышел — забил, и здесь обеспечил результат. Хотелось бы ему пожелать успехов и так же интенсивно тренироваться, прибавляя в мастерстве.

На 40-й минуте в штрафной ЦСКА упал игрок "Бенфики", но там оба футболиста держали друг друга. Судья выбрал нашу сторону. Он мог и назначить пенальти в ворота "армейцев". А в эпизоде с пенальти в пользу ЦСКА, мне кажется, защитник "Бенфики" так явно стал убирать руку после касания мяча, что судья больше на это среагировал", — сказал Алдонин в эфире "Все на футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Алдонин ЦСКА Бенфика
Сегодня, 20:31
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.