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Василий Уткин: победа ЦСКА над "Бенфикой" - удивительная история

Известный комментатор Василий Уткин поделился мыслями относительно победы ЦСКА над "Бенфикой" на старте группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

"Меня удивила победа ЦСКА, это удивительная история. На шансах ЦСКА с "МЮ" это не сказывается, ЦСКА взял свои три очка в Лиссабоне. ЦСКА место выше третьего в группе может занять, только если очень повезёт. "Бенфика" контролировала ход игры, но была выбита из колеи. ЦСКА должен играть по максимуму - что получится, то получится. Армейцы делали что могли, когда Вернблум не смог забить с разворота, показалось, что больше моментов может и не быть. Мальенко мог и не назначить пенальти в ворота "Бенфики", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Бенфика ЦСКА
Сегодня, 22:16
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