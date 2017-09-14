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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Максим Калиниченко: ЦСКА вообще не заслуживал победы в матче с "Бенфикой"
Бывший полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко отметил, что у красно-белых проблема с реализацией моментов.
– Какой матч понравился больше – в Лиссабоне или Мариборе?
– Ни тот, ни другой. Ни ЦСКА, ни "Спартак" суперигры не показали. Армейцы вообще победы не заслуживали. Но молодцы, дотерпели, взяли важнейшие три очка. Что касается спартаковцев, то матч в Словении в очередной раз обнажил их проблемы.
– Это какие же?
– Построение атакующих действий. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне "Марибора" смотрелся неубедительно, что же будет с "Ливерпулем" и "Севильей", где на флангах куда более классные футболисты?!
– Теперь на очереди "Ливерпуль".
– Безоговорочный фаворит группы. Как по игре, так и по подбору футболистов. Действовать против него первым номером – слишком рискованно. Во встрече с "Севильей" англичане имели подавляющее преимущество, но умудрились сделать ничью. Для "Спартака" такой результат – огромный плюс. Взять очки в выездных матчах с этими соперниками будет сложно, а в Москве, при своих болельщиках, победить можно. Надо брать пример с "Шахтера", который дома спокойненько переиграл грозный "Наполи"?.
"Спорт-Экспресс"
– Какой матч понравился больше – в Лиссабоне или Мариборе?
– Ни тот, ни другой. Ни ЦСКА, ни "Спартак" суперигры не показали. Армейцы вообще победы не заслуживали. Но молодцы, дотерпели, взяли важнейшие три очка. Что касается спартаковцев, то матч в Словении в очередной раз обнажил их проблемы.
– Это какие же?
– Построение атакующих действий. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне "Марибора" смотрелся неубедительно, что же будет с "Ливерпулем" и "Севильей", где на флангах куда более классные футболисты?!
– Теперь на очереди "Ливерпуль".
– Безоговорочный фаворит группы. Как по игре, так и по подбору футболистов. Действовать против него первым номером – слишком рискованно. Во встрече с "Севильей" англичане имели подавляющее преимущество, но умудрились сделать ничью. Для "Спартака" такой результат – огромный плюс. Взять очки в выездных матчах с этими соперниками будет сложно, а в Москве, при своих болельщиках, победить можно. Надо брать пример с "Шахтера", который дома спокойненько переиграл грозный "Наполи"?.
"Спорт-Экспресс"
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