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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:10
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
Леонид Трахтенберг: "Спартак" получил минимальное наказание за поведение своих болельщиков (2)
09:48
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
Губернатор Самарской области: "Крылья Советов" своим духом и игрой могут заряжать тысячи людей
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" рассказали фанатам о поведении в Москве
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проинструктировали своих болельщиков перед визитом в Москву на матчи группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Болельщикам советуют не носить клубную символику и не передвигаться о городу в одиночку.
26 сентября "Ливерпуль" сыграет со "Спартаком", а "Манчестер Юнайтед" встретится с ЦСКА.
Болельщикам советуют не носить клубную символику и не передвигаться о городу в одиночку.
26 сентября "Ливерпуль" сыграет со "Спартаком", а "Манчестер Юнайтед" встретится с ЦСКА.
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