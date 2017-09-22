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"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" рассказали фанатам о поведении в Москве

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проинструктировали своих болельщиков перед визитом в Москву на матчи группового этапа Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

Болельщикам советуют не носить клубную символику и не передвигаться о городу в одиночку.

26 сентября "Ливерпуль" сыграет со "Спартаком", а "Манчестер Юнайтед" встретится с ЦСКА.
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:06
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