Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграет ЦСКА и "Манчестер Юнайтед" в Лиге Чемпионв?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:30
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
Евгений Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"
18:09
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
Андрей Канчельскис: ничья с «МЮ» была бы хорошим результатом для ЦСКА, «Спартак» может прилично получить от «Ливерпуля» (1)
14:34
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
Дуги Бримсон: видел то безумие после чемпионства "Спартака", в Англии выбежавших на поле сразу бы арестовали (6)
13:57
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Безопасность на матчах Лиги чемпионов в Москве обеспечат около 5,5 тысячи сотрудников правопорядка (1)
Алексей Мелешин: "Спартаку" стоит пойти в атаку в матче с "Ливерпулем"
Бывший игрок "Спартака", а в настоящее время тренер молодежной команды красно-белых Алексей Мелешин поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.
"Хочется ждать от "Спартака" не сюрпризов, а уверенных и достойных побед. Понятно, что будет тяжело и соперник очень сильный, но мы надеемся на три очка и верим в себя. Думаю, что красно-белым стоит сегодня пойти в атаку, хотя и с оглядкой на оборону. В составе "Ливерпуля" — очень высококвалифицированные футболисты, быстрые и техничные, поэтому «гладиаторам» жизненно необходимо найти баланс между защитой и нападением. Травмированные Квинси Промес и Зе Луиш — это проблема. Если Зе Луиша может заменить Луис Адриано, то Промес на данный момент незаменим. Хотя так и не принято говорить, но на данный момент я не вижу кандидатур, которыми можно его заменить", - цитирует Мелешина "Газета.ру".
"Хочется ждать от "Спартака" не сюрпризов, а уверенных и достойных побед. Понятно, что будет тяжело и соперник очень сильный, но мы надеемся на три очка и верим в себя. Думаю, что красно-белым стоит сегодня пойти в атаку, хотя и с оглядкой на оборону. В составе "Ливерпуля" — очень высококвалифицированные футболисты, быстрые и техничные, поэтому «гладиаторам» жизненно необходимо найти баланс между защитой и нападением. Травмированные Квинси Промес и Зе Луиш — это проблема. Если Зе Луиша может заменить Луис Адриано, то Промес на данный момент незаменим. Хотя так и не принято говорить, но на данный момент я не вижу кандидатур, которыми можно его заменить", - цитирует Мелешина "Газета.ру".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.