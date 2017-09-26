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Алексей Мелешин: "Спартаку" стоит пойти в атаку в матче с "Ливерпулем"

Бывший игрок "Спартака", а в настоящее время тренер молодежной команды красно-белых Алексей Мелешин поделился ожиданиями от матча "красно-белых" с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

"Хочется ждать от "Спартака" не сюрпризов, а уверенных и достойных побед. Понятно, что будет тяжело и соперник очень сильный, но мы надеемся на три очка и верим в себя. Думаю, что красно-белым стоит сегодня пойти в атаку, хотя и с оглядкой на оборону. В составе "Ливерпуля" — очень высококвалифицированные футболисты, быстрые и техничные, поэтому «гладиаторам» жизненно необходимо найти баланс между защитой и нападением. Травмированные Квинси Промес и Зе Луиш — это проблема. Если Зе Луиша может заменить Луис Адриано, то Промес на данный момент незаменим. Хотя так и не принято говорить, но на данный момент я не вижу кандидатур, которыми можно его заменить", - цитирует Мелешина "Газета.ру".
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 17:38
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№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Атаковать нужно, с оглядкой на свои ворота.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может Роша сможет заменить Промеса.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: junga Сочи (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ага, после 5 в 1 с Анжи, с шапкой наголо, на ливерскую амбразуру - вперед!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
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