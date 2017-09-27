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Сергей Горлукович: в ЦСКА у меня веры больше, чем в "Спартак"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) высказал мнение, что красно-белые могут выйти из группы.

– На что "Спартак" может претендовать на Лигу чемпионов?

– Из группы можно выходить. Только вот с такой игрой нечего ловить… Но если команда в чемпионате России выглядит неважно, она не может прибавить в еврокубках!

– В ЦСКА у вас сегодня больше веры против "МЮ"?

– Конечно, больше. Качество игры у армейцев лучше. Если не сыграют в обороне так же, как красно-белые, могут добиться приемлемого результата. А момент у ЦСКА впереди обязательно будет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Горлукович ЦСКА Спартак
Сегодня, 18:46
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