Сергей Горлукович: в ЦСКА у меня веры больше, чем в "Спартак"

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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19:07
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
Евгений Аксенов: основная задача ЦСКА - растить молодых игроков, а не набирать очки в юношеской Лиге УЕФА (3)
16:25
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
Валерий Газзаев: нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому (5)
13:58
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (10)
Юрий Гаврилов: думал, будет такая же ситуация, как в параллельном матче где "Севилья" разобралась с "Марибором" (10)
13:44
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (57)
Роберто Манчини: матч с "Реалом Сосьедад" будет, возможно, одним из самых сложных в сезоне (57)
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Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
Себастьян Дриусси: в Испании к "Реалу Сосьедад" относятся очень серьезно, и нам посоветовали так же (1)
12:50
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
Себастьян Дриусси: в матче с "Реалом Сосьедад" постараемся отплатить болельщикам хорошей игрой
10:25
Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (7)
Бельгийский гений против «золотого мальчика» из России. Превью матча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» (7)
Сергей Горлукович: в ЦСКА у меня веры больше, чем в "Спартак"
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) высказал мнение, что красно-белые могут выйти из группы.
– На что "Спартак" может претендовать на Лигу чемпионов?
– Из группы можно выходить. Только вот с такой игрой нечего ловить… Но если команда в чемпионате России выглядит неважно, она не может прибавить в еврокубках!
– В ЦСКА у вас сегодня больше веры против "МЮ"?
– Конечно, больше. Качество игры у армейцев лучше. Если не сыграют в обороне так же, как красно-белые, могут добиться приемлемого результата. А момент у ЦСКА впереди обязательно будет.
"Спорт-Экспресс"
– На что "Спартак" может претендовать на Лигу чемпионов?
– Из группы можно выходить. Только вот с такой игрой нечего ловить… Но если команда в чемпионате России выглядит неважно, она не может прибавить в еврокубках!
– В ЦСКА у вас сегодня больше веры против "МЮ"?
– Конечно, больше. Качество игры у армейцев лучше. Если не сыграют в обороне так же, как красно-белые, могут добиться приемлемого результата. А момент у ЦСКА впереди обязательно будет.
"Спорт-Экспресс"
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