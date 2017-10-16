Юрген Клопп: 99 процентов команд бы проиграли сегодняшнему "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команде не стоит обращать внимания на последние неудачи."Нам нужно сохранять уверенность. Мы заслуживали большего в последних матчах. Мы заслуживаем большего. С нетерпением ждем предстоящих матчей.Мы проиграли два матча в Кубке лиги и в меньшинстве против "Манчестер Сити". 99 процентов команд бы проиграли сегодняшним "горожанам". Почему мы должны терять уверенность", – сказал Клопп.