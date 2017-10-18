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Ролан Гусев: ожидаю сегодня победы ЦСКА

Шансы московского ЦСКА добиться успеха в домашней встрече третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Базелем" выше, чем у соперника, заявил известный в прошлом хавбек "красно-синих" Ролан Гусев.

"Я ожидаю сегодня победы ЦСКА, потому что в матче с "Базелем" дома надо брать три очка. Хотя это будет сделать, конечно, непросто, а следом будут два тяжелых выезда - в Базель и Манчестер. Поэтому армейцам дома очки отдавать нельзя. Я считаю, что шансы ЦСКА на победу составляют примерно 60%, а "Базеля" - около 40%.

В составе ЦСКА я надеюсь на любого игрока, и не так важно, кто забьет - кто-то из братьев (Василия и Алексея) Березуцких или, к примеру, (Аарон) Оланаре или (Александр) Головин. Главное, чтобы кто-то забил и команда выиграла. Думаю, что ЦСКА будет доминировать и контролировать мяч, а "Базель", как мне кажется, в Москве построит игру на контратаках. Не думаю, что игроки (швейцарской) команды побегут забивать, сломя голову", - цитирует Гусева "Р-Спорт".
Теги: Гусев ЦСКА Базель
Сегодня, 20:08
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