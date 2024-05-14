- Есть шесть примерно одинаковых команд. Если мы вынесем за скобки "Зенит", то остаётся пять команд - "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Краснодар", "Спартак". Мы ждём, что эти команды в равной степени претендуют на чемпионство. Почему тогда сезон "Спартака" провальный? С чего вдруг они должны обязательно выигрывать? "Спартак" привык мыслить категориями 20-летней давности, когда они были в топе, - передаёт слова Широкова "Чемпионат".
Московский "Спартак" в период с 1992 по 2001 год становился чемпионом России 9 раз из 10 возможных. После 2001 года красно-белые выиграли национальное первенство один раз - в сезоне-2016/2017. В шести последующих сезонах спартаковцы занимали в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги третье, пятое, седьмое, второе, десятое и третье место.
В текущем сезоне "Спартак" с 46 очками в 28 матчах занимает за два тура до финиша чемпионата страны пятое место, не имея математических шансов на чемпионство.
Широков: "Спартак" привык мыслить категориями 20-летней давности. Почему сезон провальный, с чего он должен выигрывать?
Экс-полузащитник "Спартака" и ряда других клубов РПЛ Роман Широков прокомментировал результаты текущего сезона для красно-белых.
Фото: МатчТВ