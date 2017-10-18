Александр Самедов из-за травмы пропустит около 6 недель

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов из-за травмы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1 выбыл на длительный срок.Углубленное медицинское обследование выявило у 33-летнего хавбека частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.Лечебный процесс и реабилитация Самедова могут занять около шести недель.