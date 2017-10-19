Александр Селихов: спокойно бы отдал голову на отсечение за "Спартак" и "Амкар"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов отметил, что ему приятна похвала от владельца команды Леонида Федуна.– Очень приятно, что Леонид Арнольдович говорит такие слова в мой адрес. На самом деле я просто стараюсь выполнять свою работу, приносить пользу команде. И если бы мне сказали положить голову на отсечение за "Спартак" и "Амкар", я бы спокойно это сделал.– Какая-то жизненная ситуация. А в игре нужно просто концентрироваться и показывать тот футбол, которому тебя учили.