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Александр Селихов: спокойно бы отдал голову на отсечение за "Спартак" и "Амкар"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов отметил, что ему приятна похвала от владельца команды Леонида Федуна.

– Леонид Федун в интервью сказал: "Селихов спокоен, как удав". Вообще не нервничаете?

– Очень приятно, что Леонид Арнольдович говорит такие слова в мой адрес. На самом деле я просто стараюсь выполнять свою работу, приносить пользу команде. И если бы мне сказали положить голову на отсечение за "Спартак" и "Амкар", я бы спокойно это сделал.

– Что может заставить вас волноваться?

– Какая-то жизненная ситуация. А в игре нужно просто концентрироваться и показывать тот футбол, которому тебя учили.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Селихов Спартак Амкар
Сегодня, 03:23
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 03:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Побереги голову, дурачок молодой))


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свинья предназначена для забоя...
Регистрация: 24.09.2013
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