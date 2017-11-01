Александр Максименко: очень бесят такие команды, как сегодня "Севилья"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) раскритиковал игроков соперника за симуляцию,.– Ощущения положительные, – начал Максименко. – Очень много болельщиков прилетело из Москвы. Суператмосфера! Гол на последних минутах – это было нечто. Это один из лучших матчей.– На нашем игроке, кажется, сфолили, и испанцы начали дергать нас. Я прибежал и разнял игроков. Не знаю, почему шумели болельщики. Это была моральная уловка – спровоцировали их и забили гол (улыбается).– Думаю, да. Я просто руку поставил, чтобы они разошлись.– Да. Вы же видели, они всю игру симулировали.– Очень сильно бесит. Они оба матча себя так вели. В первом я не играл, но ребята рассказывали. И сегодня мы просто не стерпели. Наша ошибка. Надо знать, что испанцы и латиноамериканцы так себя ведут.