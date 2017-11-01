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Александр Максименко: очень бесят такие команды, как сегодня "Севилья"

Вратарь "Спартака" Александр Максименко после матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) раскритиковал игроков соперника за симуляцию,.

– Ощущения положительные, – начал Максименко. – Очень много болельщиков прилетело из Москвы. Суператмосфера! Гол на последних минутах – это было нечто. Это один из лучших матчей.

– Что за стычка была в конце?

– На нашем игроке, кажется, сфолили, и испанцы начали дергать нас. Я прибежал и разнял игроков. Не знаю, почему шумели болельщики. Это была моральная уловка – спровоцировали их и забили гол (улыбается).

– То есть парень, который упал и долго лежал, в порядке?

– Думаю, да. Я просто руку поставил, чтобы они разошлись.

– Он симулировал?

– Да. Вы же видели, они всю игру симулировали.

– Почему соперники себя так вели? Это бесит?

– Очень сильно бесит. Они оба матча себя так вели. В первом я не играл, но ребята рассказывали. И сегодня мы просто не стерпели. Наша ошибка. Надо знать, что испанцы и латиноамериканцы так себя ведут.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Севилья Спартак
Сегодня, 20:16
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(1)
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ну а чего - в конце показали как надо (не надо) падать.назло испашкам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Испанские нытики... Долбанные симулянты!

Классно потролили испашек в концовки, упав всей командой на поле laughing молодцы!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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