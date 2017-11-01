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Марио Фернандес: мог не сыграть с "Базелем" из-за противной травмы, откачивали кровь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что его участие в прошедшем выездном матче с "Базелем" (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов было под вопросом.

"Я ещё в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с "Зенитом" повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с "Арсеналом". Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и всё-таки подготовили меня к "Базелю", за что я им искренне благодарен.

Решение об участии в матче с "Базелем" приняли в самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой. В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперёд. К счастью, обошлось без осложнений", - цитирует Фернандеса "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандес ЦСКА Базель
Сегодня, 21:34
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Марио, спасибо за твое мужество!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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