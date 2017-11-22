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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Никита Симонян: у "Спартака" хроническая болезнь – боязнь последних минут матча
Бывший нападающий "Спартака" и сборной СССР, первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что футболисты красно-белых страдают хронической боязнью последних минут матча, что показывают игры нынешнего сезона.
"У "Спартака", и особенно у его обороны, хроническая болезнь – боязнь последних минут матча; начиная с матча против "Динамо", "Спартак" выигрывает по ходу встречи, но упускает победу на последних минутах. Я задаюсь вопросом к команде, капитану и тренеру: "Господа, сколько можно?! Почему "Спартак" пропускает на последних минутах? Это уже переполнило чашу терпения, не было такого в истории "Спартака", чтобы столько побед было упущено на последних минутах.
При всем уважении к Каррере, (к нему есть вопрос) – управляет ли он процессом игры, особенно в последние минуты матча. И, конечно, (есть вопросы) к капитану – вожака в "Спартаке", начиная от первого лица клуба и заканчивая капитаном команды и всеми футболистами, нет. Это может прозвучать как злой укол, но мне "Спартак" не безразличен, приношу извинения тренеру и команде, но по-другому я не могу.
Матч на "Энфилде"? Всегда хочется верить в победу, но "Ливерпуль" есть "Ливерпуль". Может, футболисты "Спартака" реабилитируются перед болельщиками победой", - цитирует Симоняна ТАСС
"У "Спартака", и особенно у его обороны, хроническая болезнь – боязнь последних минут матча; начиная с матча против "Динамо", "Спартак" выигрывает по ходу встречи, но упускает победу на последних минутах. Я задаюсь вопросом к команде, капитану и тренеру: "Господа, сколько можно?! Почему "Спартак" пропускает на последних минутах? Это уже переполнило чашу терпения, не было такого в истории "Спартака", чтобы столько побед было упущено на последних минутах.
При всем уважении к Каррере, (к нему есть вопрос) – управляет ли он процессом игры, особенно в последние минуты матча. И, конечно, (есть вопросы) к капитану – вожака в "Спартаке", начиная от первого лица клуба и заканчивая капитаном команды и всеми футболистами, нет. Это может прозвучать как злой укол, но мне "Спартак" не безразличен, приношу извинения тренеру и команде, но по-другому я не могу.
Матч на "Энфилде"? Всегда хочется верить в победу, но "Ливерпуль" есть "Ливерпуль". Может, футболисты "Спартака" реабилитируются перед болельщиками победой", - цитирует Симоняна ТАСС
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