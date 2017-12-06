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Сергей Хусаинов: фол Джикии - это пенальти, но только за большие советские деньги

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал пенальти, назначенный поляком Шимоном Марциняком в матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Спартак".

На четвертой минуте хозяева организовали быструю атаку, Филиппе Коутиньо вырезал подачу в штрафную, где Георгий Джикия придержал Мохамеда Салаха.

"Фол Джикии — это пенальти, но только за большие советские деньги. Так раньше говорили. Видимо, судья очень хотел его поставить. Таких моментов в матче полно. Это был фол, но точно не пенальти. Если судья так задрал планку, то в следующем эпизоде с Эмре нужно было красную карточку показывать", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Хусаинов Спартак Ливерпуль
Вчера, 23:49
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№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:00) #
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После этого "левого" пеналя, Спартак понял, что его сегодня прибьют и решил не играть дальше. Вот так всё и было.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Он знает, чего говорит! Козлина.

Ну да, фол в штрафной, но не пеналь. Слушайте, мне просто интересно, что он принимает?


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 00:52) #
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Фол в штрафной, но не пенальти. Наши судьи это нечто)))
Регистрация: 23.09.2008
№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 00:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это был фол, но точно не пенальти

Если фол БЫЛ, что тогда, свободный удар что ли?)))


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По жизни свинья предназначена для забоя. Этого не знает только сама глупая, безнадежно глупая свинья...
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Он знает, чего говорит! Козлина.
Регистрация: 23.08.2016
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