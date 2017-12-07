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Александр Кержаков: наш футбол вновь продемонстрировал свой уровень

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о поражении "Спартака" в гостевом матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).

"К сожалению, надо констатировать, что "Ливерпуль" обыграл "Спартак" по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.

Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе "Спартака" будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом чемпионате мира мы не позволим себе так играть!", - цитирует Кержакова RT.
Теги: Кержаков Спартак Ливерпуль
Сегодня, 19:30
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№1 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 19:34) #
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Российский футбол представляет сборная, а не клубы
Регистрация: 1.12.2017
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