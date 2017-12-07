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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
Болельщики ЦСКА смогут посмотреть гостевой матч со "Спартаком" на домашней арене за 1000 рублей (10)
16:34
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Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
15:18
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (77)
14:23
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Лионель Месси: старший ребенок - чудо, очень послушный, а младший ведет себя как сукин сын (1)
13:57
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Юрий Гаврилов: проиграть, конечно, можно, но так крупно - "Спартак" не имел никакого права (7)
13:46
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Давид Юрченко: нам не важно, пусть на игру с "Локо" приходят и болельщики "Зенита" (видео) (1)
09:34
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Александр Кержаков: наш футбол вновь продемонстрировал свой уровень
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о поражении "Спартака" в гостевом матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).
"К сожалению, надо констатировать, что "Ливерпуль" обыграл "Спартак" по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.
Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе "Спартака" будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом чемпионате мира мы не позволим себе так играть!", - цитирует Кержакова RT.
"К сожалению, надо констатировать, что "Ливерпуль" обыграл "Спартак" по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.
Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе "Спартака" будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом чемпионате мира мы не позволим себе так играть!", - цитирует Кержакова RT.
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